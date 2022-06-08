Главный раввин Москвы уехал из РФ после требования режима Путина публично поддержать войну

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования путинского режима публично поддержать войну РФ против Украины. Об этом сообщила невестка раввина, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

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По ее словам, главный раввин Москвы и его супруга Дара подверглись давлению со стороны властей РФ, требующих от них публичной поддержки войны. Те отказались и улетели в Венгрию через две недели после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Чижик-Гольдшмидт сказала, что изначально родители ее мужа отправились в восточную Европу, чтобы собирать деньги для беженцев, а затем поехали в Иерусалим, где в то время был госпитализирован отец главного раввина.

Невестка главного раввина Москвы добавила, что после отказа от публичной поддержки войны в Украине Гольдшмидт с женой "находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет".

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Оксана Житнюк

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