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Главный раввин Москвы уехал из РФ после требования режима Путина публично поддержать войну

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 11:46
Главный раввин Москвы уехал из РФ после требования режима Путина публично поддержать войну - Фото
Фото из Twitter Avital Chizhik-Goldschmidt

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования путинского режима публично поддержать войну РФ против Украины. Об этом сообщила невестка раввина, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

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По ее словам, главный раввин Москвы и его супруга Дара подверглись давлению со стороны властей РФ, требующих от них публичной поддержки войны. Те отказались и улетели в Венгрию через две недели после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Чижик-Гольдшмидт сказала, что изначально родители ее мужа отправились в восточную Европу, чтобы собирать деньги для беженцев, а затем поехали в Иерусалим, где в то время был госпитализирован отец главного раввина.

Невестка главного раввина Москвы добавила, что после отказа от публичной поддержки войны в Украине Гольдшмидт с женой "находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет".

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Оксана Житнюк
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раввин Москва Пинхас Гольдшмидт
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