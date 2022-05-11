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Главный раввин Украины посоветовал евреям уезжать из России: Опускается железный занавес

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 03:36
Главный раввин Украины посоветовал евреям уезжать из России: Опускается железный занавес - Фото
Моше Асман (фото: скриншот с видео)

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман посоветовал евреям уезжать из России, пока это возможно. В интервью Голосу Америки он предупредил, что "там опускается железный занавес".

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"Я там жил, когда-то родился там при Советском Союзе. Я был в Советском Союзе и пытался долгие годы оттуда уехать в Израиль. Я понимаю, что это такое. Поэтому, когда все закроется, трудно будет уже ехать", – сказал раввин.

Он считает, что нынешняя риторика в России хуже, чем во времена СССР, которые он помнит.

"Я не говорю о сталинских временах, но это очень похоже на сталинские времена", – взвыл раввин.

"Они [россияне] зомбированы. Я понимаю, что это коллективное зомбирование, но оно все равно со временем раскроется. Когда немцы были зомбированы пропагандой Геббельса – у них была эйфория, а после 1945 года у них открылись глаза, им стало стыдно, они осознали зверства, которые делали их родители и братья. До сих пор они не могут отмыться от стыда", – добавил раввин.

Андрей Водяный
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Россия Моше Реувен Асман
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