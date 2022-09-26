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Залужный о хитрости: Нужно было, чтобы в РФ думали, что мы курим травку и сидим в Facebook

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 15:39
Залужный о хитрости: Нужно было, чтобы в РФ думали, что мы курим травку и сидим в Facebook - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба ОК Север)

Чтобы преподнести российским оккупантам неприятный сюрприз, по приказу главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного накануне 24 февраля войска при технике были выведены из пунктов постоянной дислокации, куда враг затем нанес первые ракетно-бомбовые удары в утро полномасштабного вторжения. Об этом и о подготовке к обороне генерал рассказал журналу Time.

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Издание пишет, что в отличие от президента Владимира Зеленского, который якобы "скептически относился к сообщениям разведки о неизбежности полномасштабного вторжения", Залужный был среди тех офицеров, "которые считали это [нападение] лишь вопросом времени".

Уже через несколько недель после вступления в должность 27 июля 2021 года новый главком ВСУ разрешил командирам на Донбассе открывать ответный огонь "из любого доступного оружия", если они подверглись нападению, а не ждать отмашки старшего командования: "Нам нужно было сбить их желание нападать. Нам также нужно было показать зубы".

Издание пишет, что Залужный был разочарован тем, как некоторые командиры "недостаточно серьезно" отнеслись к масштабным военным учениям (прошли аккурат перед вторжением): основные маневры которых должны были имитировать российскую атаку, чтобы ВСУ могли отследить свои слабые места. По мнению генерала, учения были центральным элементом оборонительной стратегии Украины и ее лучшим шансом на выживание.

"Я кричал целый час. Сорвался, – так описал он эпизод из совещания с командирами. – Я объяснял им, если они не смогут это осуществить, последствия будут стоить жизни не только нам, но и всей нашей стране".

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Перед самым вторжением, рассказал Залужный, была тайно передислоцирована и замаскирована военная техника, из ППД выведены в другие места войска с вооружением: самолеты, танки и бронетехника, а также зенитные батареи, которые вскоре потребуются для сохранения контроля над небом.

"Запах войны не спутаешь, и он уже витал в воздухе. Я боялся, что мы потеряем элемент внезапности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все дислоцированы на своих обычных базах, курим травку, смотрим телевизор и пописываем в Facebook", – сказал главком ВСУ.

Євген Пилипенко
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война Валерий Залужный вторжение 24 февраля
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