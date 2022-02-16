Активная фаза Заметіль-2022. Военные применили авиацию, Bayraktar, РСЗО и Javelin – фото

Фото: Facebook Валерия Залужного

Сегодня, 16 февраля, военные провели активную фазу тактических учений подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений Заметіль-2022. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

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Силы безопасности и обороны отработали варианты асимметричных действий в условиях боя в пограничной полосе, в том числе – совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.

Как информирует Залужный, военные применили боевую авиацию, беспилотники, в частности Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, противотанковые управляемые ракеты Стугна-П, Корсар, а также FGM-148 Javelin и SMAW M-141.

По словам командующего, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия.

"Хотел бы также отметить эффективную работу оперативного состава на командном пункте механизированной бригады", – написал Залужный.

15 февраля украинский военный атташе наблюдал в Беларуси за совместными российско-беларускими учениями Союзная решимость-2022, а сегодня его коллега из Минска должен был посетить учения Заметіль-2022 в Ровно.

Вчера на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил военные провели учения по стрельбе из гранатометов M141 Bunker Defeat Munition и противотанковых ракетных комплексов NLAW: смотрите фото.

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