Активная фаза Заметіль-2022. Военные применили авиацию, Bayraktar, РСЗО и Javelin – фото

Фото: Facebook Валерия Залужного
Сегодня, 16 февраля, военные провели активную фазу тактических учений подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений Заметіль-2022. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.
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Силы безопасности и обороны отработали варианты асимметричных действий в условиях боя в пограничной полосе, в том числе – совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.
Как информирует Залужный, военные применили боевую авиацию, беспилотники, в частности Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, противотанковые управляемые ракеты Стугна-П, Корсар, а также FGM-148 Javelin и SMAW M-141.
По словам командующего, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия.
"Хотел бы также отметить эффективную работу оперативного состава на командном пункте механизированной бригады", – написал Залужный.
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