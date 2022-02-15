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15.02.2022, 20:47

На Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фото

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На Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фото
На Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фото
На Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фотоНа Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фото

Сегодня, 15 февраля, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил военные провели учения по стрельбе из гранатометов M141 Bunker Defeat Munition и противотанковых ракетных комплексов NLAW. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава объединенных сил состоялись на одном из полигонов Донбасса.

Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из ПТРК NLAW и гранатометов M141 Bunker Defeat Munition по неподвижным целям.

На тренировках гранатометчиков присутствовал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

На Донбассе провели учебные стрельбы из британских ПТРК и американских гранатометов: фото

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Теги: война, Донбасс, учения, NLAW, m141
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