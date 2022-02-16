Командование Воздушных сил ВСУ показало видео с командно-штабных учений Заметіль-2022, на котором тактическая авиация наносит ракетно-бомбовые удары по колоннам танков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пресс-служба командования сообщает, что учения прошли на авиационном полигоне Повурск в Волынской области.

Истребители Су-27 и МиГ-29, а также бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам "вражеской" бронетехники и живой силе "противника".

В учения использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 250 и 500 кг.

Командующий Воздушными Николай Олещук резюмировал: "Все цели поражены, экипажи Воздушных сил с боевым заданием справились".

Учения Заметіль-2022 проводятся с 10 февраля по всей стране и продлятся в течение месяца.

15 февраля украинский военный атташе наблюдал в Беларуси за совместными российско-беларускими учениями Союзная решимость-2022, а сегодня его коллега из Минска посетит учения Заметіль-2022 в Ровно.

Вчера на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил военные провели учения по стрельбе из гранатометов M141 Bunker Defeat Munition и противотанковых ракетных комплексов NLAW: смотрите фото.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.