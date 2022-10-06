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Залужный: Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 18:40
Залужный: Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану - Фото
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины и развивается по плану украинского военного командования. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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Генералы Залужный и Милли обсудили по телефону оперативную обстановку в районе боевых действий, проанализировали наступательную и оборонительную операции ВСУ.

"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану", – сказал Залужный.

Главком ВСУ также сообщил, что они с Милли "сверили часы" о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.

  • В России продолжается объявленная 21 сентября мобилизация, они хотят бросить 150 000 резервистов для восполнения потерь на фронте.
  • 5 октября с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по Украине.
  • На Херсонском направлении россияне подтянули резервы и пытаются контратаковать.
Наталія Медведєва
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война Валерий Залужный Марк Милли
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