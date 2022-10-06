Залужный: Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану

Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины и развивается по плану украинского военного командования. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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Генералы Залужный и Милли обсудили по телефону оперативную обстановку в районе боевых действий, проанализировали наступательную и оборонительную операции ВСУ.

"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану", – сказал Залужный.

Главком ВСУ также сообщил, что они с Милли "сверили часы" о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.

В России продолжается объявленная 21 сентября мобилизация, они хотят бросить 150 000 резервистов для восполнения потерь на фронте.

5 октября с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по Украине.

На Херсонском направлении россияне подтянули резервы и пытаются контратаковать.

Наталія Медведєва

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