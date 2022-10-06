Залужный: Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану
06.10.2022, 18:40
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)
Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины и развивается по плану украинского военного командования. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.
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Генералы Залужный и Милли обсудили по телефону оперативную обстановку в районе боевых действий, проанализировали наступательную и оборонительную операции ВСУ.
"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану", – сказал Залужный.
Главком ВСУ также сообщил, что они с Милли "сверили часы" о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.
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- На Херсонском направлении россияне подтянули резервы и пытаются контратаковать.
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