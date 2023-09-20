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"Мадяр" показав російські "зуби дракона" на запорізькому фронті — відео видео

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20.09.2023, 14:28
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Командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" при 59 бригаді ЗСУ Роберт Бровді показав відео з російськими "зубами дракона" на запорізькому напрямку фронту: смугу з бетонними блоками пірамідальної форми для ускладнення прориву українських танків та іншої військової техніки.

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У кадрі видно, що лінія оборони окупантів – у три ряди блоків, розташованих у шаховому порядку.

За словами "Мадяра", така лінія із "зубами" висотою по груди дорослої людини тягнеться на "сотні кілометрів". Дрони підрозділу літають на напрямі плацдарму навколо Роботиного і далі.

Відео знято 18 вересня.

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Зазвичай недалеко за "зубами" проходить лінія траншей/окопів з обладнаними позиціями для протитанкістів та бойової техніки.

Євген Пилипенко
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