Командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" при 59 бригаді ЗСУ Роберт Бровді показав відео з російськими "зубами дракона" на запорізькому напрямку фронту: смугу з бетонними блоками пірамідальної форми для ускладнення прориву українських танків та іншої військової техніки.
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У кадрі видно, що лінія оборони окупантів – у три ряди блоків, розташованих у шаховому порядку.
За словами "Мадяра", така лінія із "зубами" висотою по груди дорослої людини тягнеться на "сотні кілометрів". Дрони підрозділу літають на напрямі плацдарму навколо Роботиного і далі.
Відео знято 18 вересня.
Зазвичай недалеко за "зубами" проходить лінія траншей/окопів з обладнаними позиціями для протитанкістів та бойової техніки.
- Потужні фортифікації на захопленому півдні України противник почав посилено зводити, коли окупаційним контингентом там командував генерал Сергій Суровікін, через що лінії оборони ворога у росіян називають "лінією Суровікіна".
- Наприкінці літа 2023 року в ССО заявили, що РФ побудувала "сумнівні" укріплення на кордоні, "розікравши половину грошей". Ось відео.
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