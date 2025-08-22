Морський дрон ГУР підірвав у Новоросійську п'ятьох елітних російських водолазів
У бухті Новоросійська в Чорному морі ударний дрон розвідки вбив п'ятьох російських елітних водолазів-розвідників. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Під час операції розвідки один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де ворог зберігає кораблі Чорноморського флоту, які ще залишилися цілими. Через дію засобів радіоелектронної боротьби дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати.
Через деякий час місцеве військове командування наказало підняти морський дрон для дослідження. На завдання відправили п'ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту РФ з числа "підводних диверсійних сил і засобів".
"Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням", – зазначили в розвідці.
Однак під час операції морський дрон здетонував, внаслідок чого всі п'ятеро підводників загинули.
"Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", – кажуть в ГУР.
- 7 серпня стало відомо, що ГУР уразило системи ППО росіян, зокрема на горі Ай-Петрі в Криму.
- 8 серпня розвідка повідомила, що в Криму уражено рідкісну РЛС росіян "Єнісєй" з комплексу С-500.
Коментарі (0)