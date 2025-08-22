Морський дрон ГУР підірвав у Новоросійську п'ятьох елітних російських водолазів

У розвідці зазначили, що російські військові обурені "м'ясним" наказом командування

Російський водолаз (Ілюстративне фото: wikipedia)

У бухті Новоросійська в Чорному морі ударний дрон розвідки вбив п'ятьох російських елітних водолазів-розвідників. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Під час операції розвідки один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де ворог зберігає кораблі Чорноморського флоту, які ще залишилися цілими. Через дію засобів радіоелектронної боротьби дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати.

Через деякий час місцеве військове командування наказало підняти морський дрон для дослідження. На завдання відправили п'ятьох елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту РФ з числа "підводних диверсійних сил і засобів".

"Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням", – зазначили в розвідці.

Однак під час операції морський дрон здетонував, внаслідок чого всі п'ятеро підводників загинули.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", – кажуть в ГУР.