Морской дрон ГУР взорвал в Новороссийске пятерых элитных российских водолазов

В разведке отметили, что российские военные возмущены "мясным" приказом командования

Российский водолаз (Иллюстративное фото: wikipedia)

В бухте Новороссийска в Черном море ударный дрон разведки убил пятерых российских элитных водолазов-разведчиков. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Во время операции разведки один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где враг хранит уцелевшие корабли Черноморского флота. Из-за действия средств радиоэлектронной борьбы дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать.

Через некоторое время местное военное командование приказало поднять морской дрон для исследования. На задание отправили пятерых элитных водолазов-разведчиков Военно-морского флота РФ из числа "подводных диверсионных сил и средств".

"Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением", – отметили в разведке.

Однако во время операции морской дрон сдетонировал, в результате чего все пятеро подводников погибли.

"Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, звучит острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", – говорят в ГУР.