Морской дрон ГУР взорвал в Новороссийске пятерых элитных российских водолазов
В бухте Новороссийска в Черном море ударный дрон разведки убил пятерых российских элитных водолазов-разведчиков. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Во время операции разведки один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где враг хранит уцелевшие корабли Черноморского флота. Из-за действия средств радиоэлектронной борьбы дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать.
Через некоторое время местное военное командование приказало поднять морской дрон для исследования. На задание отправили пятерых элитных водолазов-разведчиков Военно-морского флота РФ из числа "подводных диверсионных сил и средств".
"Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением", – отметили в разведке.
Однако во время операции морской дрон сдетонировал, в результате чего все пятеро подводников погибли.
"Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, звучит острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", – говорят в ГУР.
