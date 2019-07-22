Абромавичус опубликовал фото потенциальных премьеров

Фото: twitter.com/aivaras_aivaras

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус опубликовал в Twitter групповую фотографию четырех человек, которых в некоторых СМИ называют возможными кандидатами на пост премьер-министра.

"Однажды в Киеве", - написал Абромавичус.

По слухам, новым премьер-министром может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Также на эту должность рассматривают кандидатуры секретаря СНБО Александра Данилюка, председателя Набсовета Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса, председателя НАК Нафтогаз Андрея Коболева и исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко.

21 июля четвертый номер в списке Слуги народа Давид Арахамия (Браун) сообщил, что СН рассматривает три-четыре кандидатуры на должность премьер-министра - лидера Батькивщины Юлии Тимошенко и экс-главы Одесской облгосадминистрации, соратника бизнесмена Игоря Коломойского Игоря Палицы среди них нет. Он заявил, что премьер должен быть не политическим, а технократическим, пользующимся авторитетом среди западных партнеров.

Партия Голос намерена выдвигать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра. Глава партии Голос Юлия Клименко сказала, что Вакарчук, возможно, не специалист в экономике, но в технократическом Кабмине он стал бы человеком, который принимает политические решения.