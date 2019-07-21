Слуга народа: Тимошенко на премьера не рассматриваем

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа рассматривает 3-4 кандидатуры на должность премьер-министра, лидера Батькивщины Юлии Тимошенко среди них нет. Об этом сообщил четвертый номер в списке Слуги народа Давид Арахамия (Браун), передает Громадське.

Он заявил, что премьер должен быть не политическим, а технократическим, пользующимся авторитетом среди западных партнеров

По словам Арахамия, Слуга народа не рассматривает на пост премьера кандидатуры Тимошенко и Игоря Палицы - экс-главы Одесской облгосадминистрации, соратника бизнесмена Игоря Коломойского.

Он добавил, что это должны быть "профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках".

Партия Голос намерена выдвигать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра. Второй номер списка партии Голос Юлия Клименко сказала, что Вакарчук, возможно, не специалист в экономике, но в технократическом Кабмине он стал бы человеком, который принимает политические решения.