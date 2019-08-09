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Слуга народа обнародовала свой список комитетов Рады

Слуга народа обнародовала свой список комитетов Рады - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
09.08.2019, 18:11

Президентская партия направила свое предложение депутатам от других партий

Депутаты от партии Слуга народа предложили коллегам по парламенту от других партий уменьшить количество комитетов Рады с 27 до 22. Они представили свой список комитетов. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.

Депутаты, ознакомившись с предложением партии, должны будут направить ей свои предложения и замечания с тем, чтобы в дальнейшем принять единое решение.

Предложенный Слугой народа список комитетов выглядит так.

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.

3. Комитет по вопросам экономического развития.

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.

8. Комитет по вопросам правовой политики.

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

13. Комитет по вопросам инфраструктуры.

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

18. Комитет по вопросам свободы слова.

19. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

22. Комитет по вопросам социальной политики.

Кроме того партия предложила создать специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.

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