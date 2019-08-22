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Геращенко: У комитета по свободе слова забрали деятельность СМИ

Геращенко: У комитета по свободе слова забрали деятельность СМИ - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.08.2019, 17:34

Ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков заверял, что партия якобы не собирается урезать полномочия комитета по свободе слова.

Из числа вопросов, которыми будет заниматься комитет Рады по свободе слова, исключили деятельность электронных и печатных СМИ, сети интернет и рекламу. Об этом журналистам заявила избранная народным депутатом от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

"Впервые в истории Верховной Рады из предметов ведения комитета по вопросам свободы слова изымают, на самом деле, все профильные позиции, даже вопрос освещения деятельности Верховной Рады... Также изъяты из ведения вопрос печатных и электронных средств массовой информации, сети интернет, изъят вопрос рекламной деятельности", - сказала Геращенко.

По ее словам, указанными вопросами будет заниматься комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который, по данным НВ, может возглавить депутат Слуги народа, бывший гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

Геращенко утверждает, что против такого подхода, кроме Еврсолидарности, выступили также Батькивщина, Голос и Оппозиционная платформа - За життя.

Как ранее заявил избранный депутат от Слуги народа Данил Гетманцев, информационную политику забрали у комитета по свободе слова потому, что "любую политику должна формировать и реализовывать власть своими действиями". А комитет по свободе слова планируют отдать оппозиции, пэтому там, по убеждению команды Зеленского, должны быть сконцентрированы "контрольные функции, функции защиты прав и журналистов и СМИ".

Ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков заверял, что партия якобы не собирается урезать полномочия комитета по свободе слова. Но при этом, по его словам, перед заседанием подготовительной депутатской группы часть его функций передадут другим комитетам.

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Слуга народа свобода слова Ирина Геращенко комитет александр ткаченко
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