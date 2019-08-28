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Слуга народа готовит 465 изменений в Конституцию

Слуга народа готовит 465 изменений в Конституцию - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 14:19

Представитель президента в парламенте ожидает, что конституционным инициативам будет оказываться сопротивление

Партия Слуга народа готовит 465 инициатив по изменению Конституции, заявил сегодня на брифинге представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос журналистов об изменениях в основной закон, Стефанчук сказал: "Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу".

По его словам, сейчас определяется очередность их внесения в Верховную Раду и решается, какие из них президент Владимир Зеленский определит как приоритетные.

"На этой базе будем формировать список того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада", - рассказал Стефанчук.

Стефанчук считает, что многие из этих инициатив не найдут поддержки в парламенте, потому что "это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках".

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конституция Руслан Стефанчук
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