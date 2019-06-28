Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.06.2019, 16:45

Стефанчук заявил, что в Украине нет единого текста Конституции

Стефанчук заявил, что в Украине нет единого текста Конституции - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции, и это вина Верховной Рады, считает представитель Зеленского

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, что в Украине нет единого текста Конституции.

По его словам, проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции. "Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", - утверждает он.

Стефанчук считает, что необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает. При этом возможность принятия новой Конституции – "это пока еще вопрос дискуссии, и есть различные подходы".

Напомним, текст Основного закона опубликован на сайте Верховной Рады.

Сам Зеленский подздравил сегодня украинцев с Днем Конституции, объявив флешмоб #мояулюбленастаття.

20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Зеленский за два часа до объявления решения суда заявил, что КСУ признал его указ конституционным. Кроме того, эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Юлия Мендель у себя в Facebook, но потом удалила сообщение.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Констиуция Украины, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 