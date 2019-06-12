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12.06.2019, 14:45

У Зеленского хотят изменить Конституцию в части прав и свобод

У Зеленского хотят изменить Конституцию в части прав и свобод - Фото
Руслан Стефанчук (фото - president.gov.ua)

Стефанчук говорит, что в разделе о правах и свободах граждан "масса декларативных прав"

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского намерена изменить Конституцию, в первую очередь раздел о правах и свободах граждан. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", - сказал Стефанчук.

Он также заявил, что команда Зеленского намерена восстановить конституционную комиссию, "потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику".

Стефанчук уточнил, что в первую очередь редактироваться будет раздел о правах и свободах граждан, так как там "масса декларативных прав".

"Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан. Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", - сказал представитель Зеленского.

Также Стефанчук заявил, что Зеленский не против введения двухпалатного парламента.

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Теги: Владимир Зеленский, конституция, права, Руслан Стефанчук
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