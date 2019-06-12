У Зеленского предложили идею двухпалатного парламента

Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил в интервью РБК-Украина, что тот не против введения двухпалатного парламента.

Стефанчук считает, что смешанная система выборов - большая беда украинского парламента.

"В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - сказал он.

При этом Стефанчук уточнил, что переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время.

Вчера, 11 июня, Конституционный суд заслушал стороны дела по конституционности указа Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 21 июля. Суд принял решение перейти к закрытой части рассмотрения производства. Итоговое решение КС должен вынести до 29 июня.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем депутатов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку. Зеленский назначил своим представителем в КСУ Федора Вениславского.

Партия Зеленского Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.