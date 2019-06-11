Роспуск Рады: КСУ ушел в закрытый режим рассмотрения указа

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Конституционный суд заслушал стороны дела по конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 21 июля, передает корреспондент LIGA.net.

В ходе заседания судьи заслушали позиции Зеленского, представителей субъекта конституционного представления, представителя президента в КСУ Федора Вениславского, а также представителя парламента в КСУ Анатолия Селиванова.

Депутат Игорь Алексеев, который представил позицию 62 депутатов, заявил, что Зеленский не имел права распускать Раду, поскольку коалиция прекратила существование только 17 мая 2019 года. Также он напомнил, что согласно решению КС от 2010 года персональный состав коалиции может быть формироваться за счет внефракционных депутатов, за счет которых коалиция БПП и НФ якобы существовала все это время.

Представитель Зеленского заявил, что указ президента полностью законный. По его словам, в коалиционном соглашении написано, что коалиция может формироваться исключительно из фракций, то есть без внефракционных депутатов. Кроме того, Вениславский попросил КС запросить протоколы заседаний совета коалиции, который, по его словам, должен был собираться каждую неделю.

Судья-докладчик Виктор Кривенко сообщил, что спикер парламента Андрей Парубий не предоставил актуальный поименный список коалиции. Заслушав стороны дела, Конституционный суд принял решение перейти к закрытой части рассмотрения производства. Итоговое решение КС должен вынести до 29 июня.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку. Зеленский назначил своим представителем в КСУ Федора Вениславского.

Партия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.