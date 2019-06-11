Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 17:53

Роспуск Рады: КСУ ушел в закрытый режим рассмотрения указа

Роспуск Рады: КСУ ушел в закрытый режим рассмотрения указа - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

КСУ заслушал Зеленского, его представителя, представителей Рады и перешел к закрытой части рассмотрения производства

Конституционный суд заслушал стороны дела по конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 21 июля, передает корреспондент LIGA.net.

В ходе заседания судьи заслушали позиции Зеленского, представителей субъекта конституционного представления, представителя президента в КСУ Федора Вениславского, а также представителя парламента в КСУ Анатолия Селиванова.

Депутат Игорь Алексеев, который представил позицию 62 депутатов, заявил, что Зеленский не имел права распускать Раду, поскольку коалиция прекратила существование только 17 мая 2019 года. Также он напомнил, что согласно решению КС от 2010 года персональный состав коалиции может быть формироваться за счет внефракционных депутатов, за счет которых коалиция БПП и НФ якобы существовала все это время.

Представитель Зеленского заявил, что указ президента полностью законный. По его словам, в коалиционном соглашении написано, что коалиция может формироваться исключительно из фракций, то есть без внефракционных депутатов. Кроме того, Вениславский попросил КС запросить протоколы заседаний совета коалиции, который, по его словам, должен был собираться каждую неделю.

Судья-докладчик Виктор Кривенко сообщил, что спикер парламента Андрей Парубий не предоставил актуальный поименный список коалиции. Заслушав стороны дела, Конституционный суд принял решение перейти к закрытой части рассмотрения производства. Итоговое решение КС должен вынести до 29 июня.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку. Зеленский назначил своим представителем в КСУ Федора Вениславского.

Партия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, конституционный суд, Владимир Зеленский, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 