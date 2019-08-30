Гончарук рассказал, почему оставили Авакова

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал основные причины, по котором глава МВД Арсен Аваков сохранил свою должность в правительстве: это опыт и проведение честных выборов. Об этом Гончарук рассказал в интервью журналистам, сообщает Интерфакс.

По мнению Гончарука, министр внутренних дел возглавляет самый большой силовой блок в условиях войны, а у большинства в новом правительстве маленький опыт. К тому же, по словам Гончарука, Аваков участвовал в обеспечении честных выборов, и по совокупности плюсов и минусов было принято решение оставить его на должности.

"Это одно из самых сложных решений, которые я принимал", - сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что Аваков не является незаменимым, для него "очерчены красные линии". "Если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти", - сказал Гончарук, отметив, что это касается всех в правительстве.

Гончарук заявил, что считает реформу полиции "одной из тех, которые не произошли", и сказал, что у него с Аваковым будет "сложный разговор".

Вчера новый созыв Верховной Рады утвердил кандидатуру премьер-министра.

Также был сформирован состав Кабинета министров, назначены новый генпрокурор и глава СБУ.

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