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У Зеленского объяснили, зачем сокращать число нардепов до 300

У Зеленского объяснили, зачем сокращать число нардепов до 300 - Фото
Федор Вениславский (Фото - пресс-служба президента)
09.10.2019, 12:29

Представитель президента в КСУ сослался на данные социологов и историю

Предложение сократить количество депутатов Верховной Рады до 300 принималось на основе опосредованных статистических данных, заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.нет.

"Когда предлагали цифру 450, было около 50 млн (населения Украины - ред.), сейчас приблизительно 30 млн. Поэтому пропорциональная зависимость сохраняется", - рассказал Вениславский.

Он согласился с журналистом, что в случае перехода к двухпалатному парламенту 300 депутатов будет проще разделить.

В качестве еще одной причины выбора именно числа 300 Вениславский назвал историю: "В эпоху национально-освободительной борьбы в начале ХХ века предполагалось, что должно быть 300 депутатов парламента независимой Украины. Вспомните еще Всеукраинский референдум 2000 года по поводу реформации системы государственного управления".

На референдуме 2000 года украинцы поддержали наделение президента правом распускать Верховную Раду, если не сформировано большинство или не назначен Кабмин; ограничение депутатской неприкосновенности; уменьшение количества нардепов с 450 до 300 и формирование двухпалатного парламента, одна из палат которого представляла бы интересы регионов.
  • 3 сентября парламент направил в КСУ законопроект об изменениях в Конституцию относительно сокращения числа народных депутатов до 300 и закрепления в Конституции пропорциональной избирательной системы. 
  • Сегодня депутаты парламента Италии проголосовали за сокращение количества парламентариев c 945 до 600 человек.
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федор вениславский реформа Верховной Рады
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