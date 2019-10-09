У Зеленского объяснили, зачем сокращать число нардепов до 300

Предложение сократить количество депутатов Верховной Рады до 300 принималось на основе опосредованных статистических данных, заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.нет.
"Когда предлагали цифру 450, было около 50 млн (населения Украины - ред.), сейчас приблизительно 30 млн. Поэтому пропорциональная зависимость сохраняется", - рассказал Вениславский.
Он согласился с журналистом, что в случае перехода к двухпалатному парламенту 300 депутатов будет проще разделить.
В качестве еще одной причины выбора именно числа 300 Вениславский назвал историю: "В эпоху национально-освободительной борьбы в начале ХХ века предполагалось, что должно быть 300 депутатов парламента независимой Украины. Вспомните еще Всеукраинский референдум 2000 года по поводу реформации системы государственного управления".