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Рада направила в КС законопроект о сокращении числа депутатов

Рада направила в КС законопроект о сокращении числа депутатов - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 19:16

Документом предусмотрено закрепление в Конституции, что выборы в Раду проводятся по пропорциональной избирательной системе

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект об изменениях в Конституцию относительно сокращения числа народных депутатов до 300 и закрепления пропорциональной избирательной системы. За это решение проголосовали 258 депутатов.

Законопроект инициировал президент Владимир Зеленский.

В документе предлагается сократить число депутатов до 300. Сейчас конституционный состав Рады - 450 человек, при этом в одномандатных округах, находящихся на временно оккупированных территориях, выборы не проводились, поэтому в парламент избраны только 424 депутата.

Также законопроект предлагает ввести в качестве обязательного требования к кандидатам в депутаты владение государственным языком.

Кроме того документом предусмотрено закрепление непосредственно в Конституции, что выборы в Раду проводятся по пропорциональной избирательной системе. При этом более детальный порядок выборов по прежнему будет устанавливаться соответствующим законом.

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