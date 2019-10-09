Парламент Италии рекордно сократил количество депутатов

Парламент Италии после принятия решения о сокращении числа депутатов (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO)

8 октября нижняя палата парламента Италии одобрила сокращение количества депутатов. Об этом сообщает ANSA.

Это решение поддержали 553 депутата, 14 были против.

Это был конституционный законопроект. Для его утверждения необходимо было как минимум 316 голосов.

Конституционная реформа сокращает число депутатов с 630 до 400 человек, а сенаторов - с 315 до 200.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что это событие стало "историческим днем для Италии". Он считает, что реформа повлияет на расходы на политику и сделает работу двух палат более эффективной.