В Италии разгорелся политический кризис: у Конте проблемы

Джузеппе Конте и Маттео Сальвини (Фото: Claudio Peri/EPA)

Вице-премьер-министр Италии и лидер партии Лига севера Маттео Сальвини призвал провести досрочные парламентские выборы, заявив, что коалиция, поддерживающая правительство Джузеппе Конте, распалась. Об этом сообщает ANSA.

Как пишет издание, напряженность в отношениях между политическими партиями Лига севера и Движением 5 звезд, формирующими большинство в нижней палате итальянского парламента, достигла точки, когда страна находится в преддверии возможных досрочных парламентских выборов.

7 августа верхняя палата итальянского парламента значительным большинством голосов отклонила ходатайство Движения 5 звезд о прекращении строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Леоном и Турином (TAV). Лига севера выступает за реализацию проекта.

"Я сегодня (8 августа - ред.) повторил премьеру Конте, что мы немедленно идем в парламент, чтобы признать, что правящего большинства не существует, о чем свидетельствует голосование за TAV. Давайте скорее дадим слово избирателям", - заявил Сальвини.

Лидер Движения 5 звезд Луиджи Ди Майо заявил, что Лига севера "пошутила над страной" и все происходящее, это "расплата последствиями".

Ди Майо заявляет, что его партия готова к выборам, но перед этим необходимо провести реформу, уменьшив количество депутатов в нижней палате парламента.

Лидер оппозиционной Демократической партии Николо Зингаретти также заявил, что его партия готова к досрочным выборам.