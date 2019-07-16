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16.07.2019, 18:40

Сальвини заявил о планах "неонацистов" его убить

Сальвини заявил о планах "неонацистов" его убить - Фото
Маттео Сальвини (фото - corriere.it)

Симпатик Путина Маттео Сальвини заявил, что на него готовили покушение итальянские ультраправые из пропутинской партии Forza Nuova

Лидер правопопулистской партии Лига севера, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ультраправые, которых задержали недавно в Италии с арсеналом оружия, планировали его убийство. Об этом сообщает агентство ANSA.

Причем в этом сообщении итальянского агентства задержанные названы "проукраинскими неонацистами", в то время, как во вчерашнем сообщении о задержании злоумышленников говорилось, что они связаны с боевиками, которые воюют против ВСУ в Донбассе.

"Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, что раскрыт арсенал этих безумцев", - сказал Сальвини.

Ранее стало известно ,что на севере Италии полиция конфисковала арсенал оружия у правоэкстремистов, которые могут быть связаны с итальянскими наемниками в Донбассе.

Были задержаны три человека. Один из задержанных - Фабио дель Берджолло - активист итальянской неофашистской партии Forza Nuova, которая известна своими симпатиями режиму Владимира Путина в РФ. Также своей поддержкой Путина широко известен сам Сальвини.

Другие двое задержанных - 42-летний Алессандро Монти, гражданин Швейцарии; и 51-летний итальянец Фабио Бернарди.

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Теги: Маттео Сальвини, владимир путин, италия, ультраправые, Forza Nuova
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