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15.07.2019, 12:43

В Италии изъяли оружие у правоэкстремистов со связями в Донбассе

В Италии изъяли оружие у правоэкстремистов со связями в Донбассе - Фото
Фото: pixabay.com

Полиция конфисковала арсенал оружия и нацистскую символику

На севере Италии полиция конфисковала арсенал оружия у правоэкстремистов, которые связаны с итальянскими наемниками в Донбассе. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Операцию организовали против нескольких крайне правых группировок, обыски провели в Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли. В результате задержали трех человек, в том числе, экс-инспектора итальянской таможни. 

Также полиция изъяла нацистскую символику и большое количество оружия, в частности, автоматические винтовки последнего поколения.

Ранее в Италии дали небольшие тюремные сроки наемникам из Донбасса

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Теги: Донбасс, война в донбассе, терроризм, наемники
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