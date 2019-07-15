В Италии изъяли оружие у правоэкстремистов со связями в Донбассе

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На севере Италии полиция конфисковала арсенал оружия у правоэкстремистов, которые связаны с итальянскими наемниками в Донбассе. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Операцию организовали против нескольких крайне правых группировок, обыски провели в Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли. В результате задержали трех человек, в том числе, экс-инспектора итальянской таможни.

Также полиция изъяла нацистскую символику и большое количество оружия, в частности, автоматические винтовки последнего поколения.

Ранее в Италии дали небольшие тюремные сроки наемникам из Донбасса.

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