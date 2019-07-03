В Италии дали небольшие тюремные сроки наемникам из Донбасса

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Суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех наемников, воевавших в Донбассе против Украины. Об этом сообщает местное издание La Stampa.

35-летний итальянец Антонио Катальдо и 39-летний албанец Олси Крутани приговорены к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, а 26-летний молдаванин Владимир Вербицкий - к году и четырем месяцам.

Наемников приговорили за "несанкционированную вербовку или несанкционированные боевые действия в интересах иностранного государства".

Как показало расследование, все трое боевиков получали деньги за работу на оккупантов.

Ранее суд в Украине приговорил бразильца Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы за терроризм.

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