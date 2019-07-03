Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 12:56

В Италии дали небольшие тюремные сроки наемникам из Донбасса

В Италии дали небольшие тюремные сроки наемникам из Донбасса - Фото
Фото: pixabay.com

Информацию о пророссийских боевиках итальянским правоохранителям передали в украинском посольстве

Суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех наемников, воевавших в Донбассе против Украины. Об этом сообщает местное издание La Stampa.

35-летний итальянец Антонио Катальдо и 39-летний албанец Олси Крутани приговорены к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, а 26-летний молдаванин Владимир Вербицкий - к году и четырем месяцам.

Наемников приговорили за "несанкционированную вербовку или несанкционированные боевые действия в интересах иностранного государства".

Как показало расследование, все трое боевиков получали деньги за работу на оккупантов. 

Ранее суд в Украине приговорил бразильца Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы за терроризм.

Читайте также: В Донбассе при обстреле жилых домов ранена женщина

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, война в донбассе, наемник, италия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 