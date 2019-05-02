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02.05.2019, 18:45

Бразильца Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы

Бразильца Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы - Фото
Рафаэль Лусварги

Обвинение просило 14 лет лишения свободы

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Суд признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Соответствующее решение сегодня принял Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области.

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"Обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций", - говорится в сообщении.

В 2017 году Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу из-за ряда нарушений, допущенных при вынесении решения. После этого другой суд изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство якобы для обмена на украинских заложников боевиков, который состоялся в декабре 2017 г. Однако Лусварги в обмене не участвовал. С тех пор он проживал в Киеве в одном из монастырей УПЦ МП. Адвокат подозреваемого говорит, что ему просто должны были отдать паспорт и отправить в Бразилию. Однако этого тоже не произошло.

В мае 2018 года активисты праворадикальных организаций схватили Лусварги и привели в СБУ, требуя его арестовать.

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Теги: Донбасс, днр, Рафаэль Лусварги, наемник
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