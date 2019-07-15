Дело итальянских наемников в Донбассе: изъята ракета - видео

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Ракета класса "воздух-воздух" - в идеальном состоянии, предположительно, французская Matra Super 530 F, сообщили в полиции

Итальянская полиция изъяла у местных ультраправых арсенал оружия, в том числе - ракету класса "воздух-воздух". Серия рейдов состоялась в рамках расследования дела местных праворадикалов, которые оказывали поддержку боевикам в Донбассе. Об этом сообщает BBC.

Ракета класса "воздух-воздух" - в идеальном состоянии, предположительно, Matra Super 530 F французского производства, сообщили в полиции.

Во время спецоперации, которая проходила сразу в нескольких итальянских городах, правоохранители задержали троих человек. Кроме оружия, также обнаружено большое количество неонацистской символики.

По данным итальянской прессы, задержаны 50-летний Фабио дель Берджолло, активист ультраправой партии Forza Nuova; 42-летний Алессандро Монти, гражданин Швейцарии; и 51-летний итальянец Фабио Бернарди.

3 июля суд Генуи признал виновными трех других мужчин, которые воевали на стороне боевиков в Донецкой и Луганской областях. Двое из них - итальянец Антонио Катальдо и выходец из Албании Олси Крутани - проведут за решеткой 2 года и 8 месяцев. Третьего, гражданина Молдовы Владимира Врбитчи, приговорили к 1 году и 4 месяцам тюрьмы.

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Теги: италия, наемники, праворадикалы, Донбасс
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