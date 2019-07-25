Итальянская оппозиция будет требовать отставку Сальвини из-за РФ

Маттео Сальвини (фото - pbs.twimg.com)

Оппозиционная Демократическая партия Италии инициирует голосование за вотум недоверия министру внутренних дел Маттео Сальвини, после того, как чиновник отказался отвечать на вопрос о финансировании Россией его партии Лига севера. Об этом сообщает Politico.

В среду вместо Сальвини перед депутатами итальянского парламента выступил премьер-министр Джузеппе Конте, заявивший, что он "полностью доверяет" министру внутренних дел и нет никаких доказательств нарушений со стороны Сальвини.

При этом Конте добавил, что глава МВД не ответил ему на вопрос о поездке помощника Сальвини Джанлуки Савойни в Россию, когда тот, по данным СМИ, встречался с российскими чиновниками и обсуждал финансирование Лиги севера.

Демпартия назвала объяснения Конте недостаточными и заявила, что недопустимо, чтобы министр отказался присутствовать лично. Сенатор Андреа Маркучии считает, что Сальвини "избегающий своих обязанностей" должен столкнуться с голосованием за вотум недоверия.

В Politico уточняют, что голосование за отставку Сальвини, скорее всего, не пройдет, поскольку на это должна будет согласиться партия Движение 5 звезд, которая вместе с Лигой севера формирует коалиционное правительство.

10 июля Buzzfeed написали о попытке Маттео Сальвини тайно получить от РФ финансирование накануне выборов в Европарламент. Издание опубликовало расшифровку аудиозаписи со встречи за октябрь 2018-го в московской гостинице "Метрополь". Сам Сальвини тогда прибыл в Россию на мероприятие при участии деловых кругов Италии, однако на встрече в "Метрополе" его не было.