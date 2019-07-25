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Итальянская оппозиция будет требовать отставку Сальвини из-за РФ

Итальянская оппозиция будет требовать отставку Сальвини из-за РФ - Фото
Маттео Сальвини (фото - pbs.twimg.com)
25.07.2019, 09:53

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что он "полностью доверяет" министру внутренних дел

Оппозиционная Демократическая партия Италии инициирует голосование за вотум недоверия министру внутренних дел Маттео Сальвини, после того, как чиновник отказался отвечать на вопрос о финансировании Россией его партии Лига севера. Об этом сообщает Politico

В среду вместо Сальвини перед депутатами итальянского парламента выступил премьер-министр Джузеппе Конте, заявивший, что он "полностью доверяет" министру внутренних дел и нет никаких доказательств нарушений со стороны Сальвини. 

При этом Конте добавил, что глава МВД не ответил ему на вопрос о поездке помощника Сальвини Джанлуки Савойни в Россию, когда тот, по данным СМИ, встречался с российскими чиновниками и обсуждал финансирование Лиги севера. 

Демпартия назвала объяснения Конте недостаточными и заявила, что недопустимо, чтобы министр отказался присутствовать лично. Сенатор Андреа Маркучии считает, что Сальвини "избегающий своих обязанностей" должен столкнуться с голосованием за вотум недоверия. 

В Politico уточняют, что голосование за отставку Сальвини, скорее всего, не пройдет, поскольку на это должна будет согласиться партия Движение 5 звезд, которая вместе с Лигой севера формирует коалиционное правительство. 

10 июля Buzzfeed написали о попытке Маттео Сальвини тайно получить от РФ финансирование накануне выборов в Европарламент. Издание опубликовало расшифровку аудиозаписи со встречи за октябрь 2018-го в московской гостинице "Метрополь". Сам Сальвини тогда прибыл в Россию на мероприятие при участии деловых кругов Италии, однако на встрече в "Метрополе" его не было.

 

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Маттео Сальвини рф финансирование Джузеппе Конте
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