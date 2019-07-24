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Премьер Италии о деньгах из РФ: Я своим министрам доверяю

Премьер Италии о деньгах из РФ: Я своим министрам доверяю - Фото
Джузеппе Конте (фото - EPA)
24.07.2019, 22:44

Конте уверен, что его правительство никогда не подвергалось влиянию со стороны России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что его правительство никогда не подвергалось влиянию со стороны России. Он сказал об этом во время выступления в Сенате Италии относительно заявлений о том, что ультраправая партия Лига пыталась получить незаконное финансирование из России, передает Радио Свобода.

Как заявил Конте, он полностью доверяет членам своего правительства.

"Нет обстоятельств, способных подорвать мое доверие ко всем моим министрам", - сказал Конте 24 июля в Сенате.

10 июля американский портал Buzzfeed написал о попытке Лиги Севера вицепремьера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини тайно получать от РФ финансирование накануне выборов в Европарламент. Издание опубликовало расшифровку аудиозаписи со встречи за октябрь 2018-го в московской гостинице "Метрополь". Сам Сальвини тогда прибыл в Россию на мероприятие при участии деловых кругов Италии, однако на встрече в "Метрополе" его не было.

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Джузеппе Конте Маттео Сальвини финансирование
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