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12.07.2019, 17:55

Глава МИД Италии отрицает, что брал деньги у Кремля

Глава МИД Италии отрицает, что брал деньги у Кремля - Фото
Маттео Сальвини (фото - ЕРА)

"Ни евро, ни водки", заявил Сальвини

Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини отвергает обвинения в финансировании Россией правопопулистской партии Лига Севера, в которой он является федеральным секретарем, передает Deutsche Welle.

"Я никогда не получал из России ни одного рубля, доллара, евро или литра водки", - сказал он.

Заявление министра стало реакцией на материал американского портала Buzzfeed о попытке Лиги Севера тайно получать от РФ финансирование накануне выборов в Европарламент. Издание опубликовало расшифровку аудиозаписи со встречи за октябрь 2018-го в московской гостинице "Метрополь". Сам Сальвини тогда прибыл в Россию на мероприятие при участии деловых кругов Италии, однако на встрече в "Метрополе" его не было.

25 июля сообщалось, что 12 делегатов от Италии проголосовали за возвращение России в ПАСЕ.

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Теги: Маттео Сальвини, мид италии
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