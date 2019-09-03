Сговор итальянских правых с РФ: СМИ назвали российских кураторов

Встреча Савоини с Дугиным в Москве (фото - twitter.com/MartaAllevato)

Стали известны имена россиян, с которыми помощник лидера итальянской правопопулистской партии Лига севера Джанлуки Савоини обсуждал в Москве финансирование этой пророссийской политической силы. Об этом пишет BuzzFeed.

В октябре 2018 года в московской гостинице "Метрополь" состоялась тайная встреча помощника вице-премьера Италии Маттео Сальвини с двумя российскими гражданами. По данным L'Espresso, на встрече обсуждались "условия сделки по тайной передачи десятков миллионов долларов, полученных от российской нефти, партии Лига". Однако имена россиян известны не были.

По информации BuzzFeed, которое провело анализ аудиозаписи разговора, с Савоини встречались Андрей Харченко и Илья Якунин, которые тесно связаны с ультраправым интеллектуалом Александром Дугиным, а также с Владимиром Плигиным, политиком из окружения президента РФ Владимира Путина.

Лидер Международного евразийского движения Дугин является идеологом проекта "Новороссия" и в целом вдохновителем неоимперского антизападного кремлевского дискурса. Харченко – участник его организации.

Плигин – член Единой России и один из авторов проекта "закона" об аннексии Крыма. США наложили на него санкции.

Ни Дугин, ни Плигин не участвовали во встрече в "Метрополе", однако их имена периодически всплывали в разговоре. При этом накануне Дугин лично встречался с Савоини, что зафиксировано на фото. В то же время Сальвини, который также тогда находился в Москве, встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком в офисе Плигина.

Сальвини отверг обвинения в финансировании его партии Россией. Тем не менее итальянская прокуратура открыла уголовное дело по этому факту.

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