Кризис в Италии: внесена резолюция о недоверии премьеру

Маттео Сальвини (Фото: скриншот из видео euronews/Youtube)

Партия Лига севера внесла в сенат Италии ходатайство о вынесении вотуме недоверия премьер-министру Джузеппе Конте, сообщает ANSA.

Вице-премьер-министр Италии и лидер партии Лига севера Маттео Сальвини надеется, что отставка премьера и правительства приведет к новым выборам.

В ходатайстве говорится, что в правительстве стало "слишком много "нет", и упоминается , что движение 5 звезд выступает против строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Леоном и Турином (TAV). Лига севера выступает за реализацию проекта. Партии 5 звезд и Лига севера образуют коалицию, которая сформировала нынешний состав правительства Италии.