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Кризис в Италии: внесена резолюция о недоверии премьеру

Кризис в Италии: внесена резолюция о недоверии премьеру - Фото
Маттео Сальвини (Фото: скриншот из видео euronews/Youtube)
09.08.2019, 17:42

Лига севера инициировала голосование о доверии правительству и надеется, что политический кризис приведет к новым выборам

Партия Лига севера внесла в сенат Италии ходатайство о вынесении вотуме недоверия премьер-министру Джузеппе Конте, сообщает ANSA.

Вице-премьер-министр Италии и лидер партии Лига севера Маттео Сальвини надеется, что отставка премьера и правительства приведет к новым выборам.

В ходатайстве говорится, что в правительстве стало "слишком много "нет", и упоминается , что движение 5 звезд выступает против строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Леоном и Турином (TAV). Лига севера выступает за реализацию проекта. Партии 5 звезд и Лига севера образуют коалицию, которая сформировала нынешний состав правительства Италии.

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Маттео Сальвини италия Джузеппе Конте
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