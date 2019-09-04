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Новое правительство в Италии: "друг Путина" остался ни с чем

Новое правительство в Италии: "друг Путина" остался ни с чем - Фото
Джузеппе Конте (фото - ЕРА)
04.09.2019, 07:25

Новым премьер-министром снова станет Джузеппе Конте

Право-консервативная партия Лига севера и один из ее лидеров, Маттео Сальвини, занимающий пророссийские позиции, не войдут в новое правительство Италии, сообщает BBC.

Новое правительство сформируют движение Пять звезд и Демократическая партия Италии. Политические силы, ранее бывшие противниками, достигли соглашения о создании коалиционного правительства, но его должны были утвердить голосованием сторонники Пяти звезд. Голосование проводилось во вторник на онлайн-платформе "Руссо", в нем приняло участие около 80000 человек. 79,3% голосовавших подержали создание коалиционного правительства.

Ожидается, что премьер-министром Италии снова станет Джузеппе Конте, подавший в отставку 20 августа из-за политического кризиса. 

  • 8 августа Сальвини призвал провести досрочные парламентские выборы и заявил, что коалиция, поддерживающая правительство Конте, распалась.
  • 9 августа партия Лига севера внесла в сенат Италии ходатайство о вынесении вотума недоверия Конте.
  • 25 июля итальянская оппозиция заявляла, что будет требовать отставки Сальвини из-за якобы его связей с Россией.
  • Вчера стали известны подробности возможного финансирования Лиги севера людьми, близкими к Кремлю.
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Маттео Сальвини Лига Севера пять звезд Джузеппе Конте
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