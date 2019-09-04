Новое правительство в Италии: "друг Путина" остался ни с чем

Джузеппе Конте (фото - ЕРА)

Право-консервативная партия Лига севера и один из ее лидеров, Маттео Сальвини, занимающий пророссийские позиции, не войдут в новое правительство Италии, сообщает BBC.

Новое правительство сформируют движение Пять звезд и Демократическая партия Италии. Политические силы, ранее бывшие противниками, достигли соглашения о создании коалиционного правительства, но его должны были утвердить голосованием сторонники Пяти звезд. Голосование проводилось во вторник на онлайн-платформе "Руссо", в нем приняло участие около 80000 человек. 79,3% голосовавших подержали создание коалиционного правительства.

Ожидается, что премьер-министром Италии снова станет Джузеппе Конте, подавший в отставку 20 августа из-за политического кризиса.