Сальвини победил: премьер-министр Италии заявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке. Об этом сообщает ВВС.
О решении уйти в отставку Конте заявил в зале парламента после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.
Конте подчеркнул, что Сальвини ищет повод для новых выборов с того момента, как его ультраконсервативная партия Лига севера достигла успеха на выборах в Европарламент.
Также Конте добавил, что Сальвини ставит свои личные и партийные интересы выше государственных.
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