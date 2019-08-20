Сальвини победил: премьер-министр Италии заявил об отставке

Джузеппе Конте (фото - EPA)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке. Об этом сообщает ВВС.

О решении уйти в отставку Конте заявил в зале парламента после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.

Конте подчеркнул, что Сальвини ищет повод для новых выборов с того момента, как его ультраконсервативная партия Лига севера достигла успеха на выборах в Европарламент.

Также Конте добавил, что Сальвини ставит свои личные и партийные интересы выше государственных.

8 августа Сальвини призвал провести досрочные парламентские выборы и заявил, что коалиция, поддерживающая правительство Конте, распалась.

9 августа партия Лига севера внесла в сенат Италии ходатайство о вынесении вотума недоверия Конте.

25 июля итальянская оппозиция заявляла, что будет требовать отставки Сальвини из-за якобы его связей с Россией.

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