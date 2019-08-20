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Сальвини победил: премьер-министр Италии заявил об отставке

Сальвини победил: премьер-министр Италии заявил об отставке - Фото
Джузеппе Конте (фото - EPA)
20.08.2019, 18:05

Конте заявил, что вице-премьер ищет повод для новых выборов

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке. Об этом сообщает ВВС.

О решении уйти в отставку Конте заявил в зале парламента после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.

Конте подчеркнул, что Сальвини ищет повод для новых выборов с того момента, как его ультраконсервативная партия Лига севера достигла успеха на выборах в Европарламент.

Также Конте добавил, что Сальвини ставит свои личные и партийные интересы выше государственных.

  • 8 августа Сальвини призвал провести досрочные парламентские выборы и заявил, что коалиция, поддерживающая правительство Конте, распалась.
  • 9 августа партия Лига севера внесла в сенат Италии ходатайство о вынесении вотума недоверия Конте.
  • 25 июля итальянская оппозиция заявляла, что будет требовать отставки Сальвини из-за якобы его связей с Россией.

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Джузеппе Конте Маттео Сальвини италия отставка
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