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Скандал в Италии: партия Сальвини должна отдать 49 млн евро

Скандал в Италии: партия Сальвини должна отдать 49 млн евро - Фото
Умберто Босси (фото - EPA)
08.08.2019, 07:39

Коррупционный скандал вокруг растраты средств касается периода 2008-2010 годов

Кассационный суд Италии подтвердил решение о конфискации 49 млн евро у итальянской правопопулистской партии Лига Севера, которую сейчас возглавляет министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно решению суда, принятому 6 августа, эта сумма будет использована, чтобы возместить государству неправомерно израсходованные партией средства, выделенные для проведения предвыборной кампании.

Коррупционный скандал вокруг растраты средств касается периода 2008-2010 годов, передает AFP. Поэтому по истечении срока давности нарушения суд снял обвинения с бывшего главы Лиги Севера Умберто Босси и тогдашнего казначея партии Франческо Бельсито.

Итальянская прокуратура предъявляла Босси мошенничество и растрату 49 млн евро государственной помощи для его партии на личные нужды.

По данным следствия, он тратил выделены средства на ремонт домов, аренду автомобилей класса люкс и услуги стоматолога. Босси обвинения в растрате партийных денег отвергал. В 2012 году он оставил пост главы Лиги Севера.

  • 28 мая 2019 года сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прошел на выборах в Европарламент от своей партии "Вперед, Италия" (Forza Italia). 

 

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Маттео Сальвини Сильвио Берлускони италия Умберто Босси
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