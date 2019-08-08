Скандал в Италии: партия Сальвини должна отдать 49 млн евро

Умберто Босси (фото - EPA)

Кассационный суд Италии подтвердил решение о конфискации 49 млн евро у итальянской правопопулистской партии Лига Севера, которую сейчас возглавляет министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно решению суда, принятому 6 августа, эта сумма будет использована, чтобы возместить государству неправомерно израсходованные партией средства, выделенные для проведения предвыборной кампании.

Коррупционный скандал вокруг растраты средств касается периода 2008-2010 годов, передает AFP. Поэтому по истечении срока давности нарушения суд снял обвинения с бывшего главы Лиги Севера Умберто Босси и тогдашнего казначея партии Франческо Бельсито.

Итальянская прокуратура предъявляла Босси мошенничество и растрату 49 млн евро государственной помощи для его партии на личные нужды.

По данным следствия, он тратил выделены средства на ремонт домов, аренду автомобилей класса люкс и услуги стоматолога. Босси обвинения в растрате партийных денег отвергал. В 2012 году он оставил пост главы Лиги Севера.