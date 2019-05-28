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28.05.2019, 08:54

Скандальный экс-премьер Италии прошел на выборах в Европарламент

Скандальный экс-премьер Италии прошел на выборах в Европарламент - Фото
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (фото - ЕРА)

Фигурант скандалов с мафией и женщинами Сильвио Берлускони вошел в качестве депутата в один из наиболее мощных законодательных органов в мире

Бывший премьер-министр Италии 82-летний Сильвио Берлускони прошел на выборах в Европейский парламент от своей партии "Вперед, Италия" (Forza Italia). Об этом сообщает La Repubblica.

За его политсилу проголосовали около 10% граждан - 557 000 голосов. Они завели в Европарламент восемь депутатов. 

Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившем правительство европейского государства. Занимал эту должность четыре раза. Дебютировал в политике в возрасте 57 лет.

1 марта, перед началом суда, скончалась от радиоактивного яда 34-летняя экс-модель Иман Фадиль, выступавшая свидетелем по "делу Руби" - о развратных вечеринках на вилле бывшего премьера Италии БерлускониЗа месяц до смерти у нее за одним отказали внутренние органы. В 2013 году Берлускони приговорили к 7 годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней танцовщицей с прозвищем Руби. Позже приговор был отменен. Политик неоднократно подозревался в связях с мафией.

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Теги: европарламент, Сильвио Берлускони, экс-премьер Италии
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