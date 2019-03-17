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17.03.2019, 11:57

Свидетель против Берлускони умерла от радиоактивного яда - СМИ

Свидетель против Берлускони умерла от радиоактивного яда - СМИ - Фото
Иман Фадиль (фото - скриншот с видео)

В Италии при загадочных обстоятельствах умерла 33-летняя модель, которая была свидетелем в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

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Прокуратура Милана расследует как убийство гибель 33-летней экс-модели Иман Фадиль, которая выступала свидетелем стороны обвинения по так называемому делу Руби против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает местное информагентство Ansa.

Как пишет la Stampa, Фадиль скончалась в больнице 1 марта в результате отравления "смесью радиоактивных веществ". Официальной информации об этом нет. La Repubblica уточняет, что одним из компонентов яда был радиоактивный изотоп кобальта.

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Сказано, что женщина была госпитализирована 29 января с жалобами на боли в животе. Она заявила своему адвокату, что ее могли отравить. СМИ пишут, что последний месяц Фадиль мучалась от того, что у нее один за одним отказывали внутренние органы. 

Она скончалась накануне судебного процесса.

После известия о смерти Фадиль Берлускони заявил, что не был знаком с ней, а обвинения назвал выдумкой.

Известно, что экс-модель дала показания, ставшие основой для обвинения против Берлускони о развратных вечеринках на вилле Сильвио Берлускони. По ее словам, помощница политика Николь Минетти наряжалась в одежду монахини и танцевала стриптиз. В этом якобы участвовали и другие девушки, которые получали за это деньги, рассказала она.

Помимо прочего, в 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней танцовщицей Каримой Рашид эль-Мару с прозвищем Руби. Экс-министр Италии и сама девушка отрицали сексуальную связь. Позже приговор был отменен.

Смотрите также: В Милане полуголая активистка Femen атаковала Берлускони: видео

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Теги: радиоактивное вещество, Сильвио Берлускони, убийство, италия, Иман Фадиль
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