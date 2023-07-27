Міноборони: Смертність поранених військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%

У Міністерстві оборони повідомили, що смертність військовослужбовців Сил оборони на етапі евакуації після поранення зменшилася до 1,35%. Про це написала заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

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За даними Міноборони, близько 80% поранених протягом так званої "золотої години" отримують необхідну допомогу військових медиків.

Наголошується, що завдяки професіоналізму українського медперсоналу смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%.

"Унікальний досвід наших лікарів давно перевершує світові стандарти. Сьогодні завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються у стрій", – повідомила Маляр.

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26 липня 2023 року Міноборони опублікувало перші результати перевірки військкоматів та військово-лікарських комісій.

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