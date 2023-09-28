"Підготовка провалена". Експерт з такмеду – про аптечки бійців та китайські турнікети

Залежність від медичного волонтерського спорядження зберігається плюс-мінус у всіх підрозділах Сил оборони України, хоча повномасштабне вторгнення Росії триває вже майже 600 днів. Про це у коментарі LIGA.net сказав експерт з тактичної медицини, співзасновник PULSE та FAST Федір Сердюк.

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Наскільки критичною є ця залежність, великою мірою залежить від того, про яку частину йдеться і що вона робить, зазначив він.

"Це залежить від виду та роду військ, від того, чи залучений підрозділ у бойових діях. Ті, хто запланований для участі в активних загальновійськових бойових діях за своєю природою, забезпечені краще, ніж ті, хто був адаптований під це. І це залежить, напевно насамперед від командира частини", – каже Сердюк.

Нестача спорядження фіксувалася з 24 лютого-2022. Медична підготовка загалом була провалена, вважає він: "Нормальним я це не назву".

За його словами, ситуація змінюється, але не лінійно: десь стає краще, десь гірше.

Щоб система тактичної медицини працювала ефективно і прогнозовано, потрібне перезавантаження управлінської структури, вважає Сердюк.

"У 2014 році ми мали успадковану від Радянського союзу систему управління. Потім перейшли на J-структуру об'єднаних штабів, створили Командування медичних сил. Тепер є керівники медслужб у кожному командуванні військ, на кожному напрямку й у кожній частині. Де багато няньок, там дитя – каліка", – каже він.

31 липня Генштаб заявив, що ЗСУ розробили низку кроків та організаційних змін, покликаних розв'язати проблеми у сфері тактичної медицини.

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