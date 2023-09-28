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"Подготовка провалена". Эксперт по такмеду – об аптечках бойцов и китайских турникетах

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 20:20
Обучение по тактической медицине (Фото: Соломенские котики)

Зависимость от медицинского волонтерского снаряжения сохраняется плюс-минус во всех подразделениях Сил обороны Украины, хотя полномасштабное вторжение России длится уже около 600 дней. Об этом в комментарии LIGA.net сказал эксперт по тактической медицине, соучредитель PULSE и FAST Федор Сердюк.

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Насколько критична эта зависимость, во многом зависит от того, о какой части идет речь и что она делает, отметил он.

"Это зависит от вида и рода войск, от того, задействовано ли подразделение в боевых действиях. Те, кто запланирован для участия в активных общевойсковых боевых действиях по своей природе, обеспечены лучше, чем те, кто был адаптирован под это. И это зависит, наверное – в первую очередь от командира части", – говорит Сердюк.

Нехватка снаряжения фиксировалась с 24 февраля-2022 года. Медицинская подготовка в целом была провалена, считает он: "Нормальным я это не назову".

По его словам, ситуация меняется, но не линейно: где-то становится лучше, где-то хуже.

Чтобы система тактической медицины работала эффективно и прогнозируемо, необходима перезагрузка управленческой структуры, считает Сердюк.

"В 2014 году мы имели унаследованную от Советского союза систему управления. Затем перешли на J-структуру объединенных штабов, создали Командование медицинских сил. Теперь есть руководители медслужб в каждом командовании войск, на каждом направлении и в каждой части. У семи нянек дитя без глазу", – говорит он.

  • 31 июля Генштаб заявил, что ВСУ разработали ряд шагов и организационных изменений, призванных решить проблемы в сфере тактической медицины.

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Евгения Мазур
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