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Ракеты и боеприпасы для ВСУ. В Минобороны назвали приоритеты на 2024 год

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24.11.2023, 08:17
Ракеты и боеприпасы для ВСУ. В Минобороны назвали приоритеты на 2024 год - Фото
Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Министерстве обороны назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя министра Юрия Джигира, на закупку ракет и боеприпасов в 2024 году пойдет 175 млрд грн, а на военную технику — около 80 млрд. 

Следующий приоритет — текущий ремонт поврежденной техники и закупка запасных частей. 

"Правительство поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И, по нашим оценкам, более 190 млрд, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", — заявил чиновник.

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Дмитрий Гриниченко
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