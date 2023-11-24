Ракеты и боеприпасы для ВСУ. В Минобороны назвали приоритеты на 2024 год

В Министерстве обороны назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По словам заместителя министра Юрия Джигира, на закупку ракет и боеприпасов в 2024 году пойдет 175 млрд грн, а на военную технику — около 80 млрд.

Следующий приоритет — текущий ремонт поврежденной техники и закупка запасных частей.

"Правительство поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И, по нашим оценкам, более 190 млрд, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", — заявил чиновник.

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