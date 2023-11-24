Ракеты и боеприпасы для ВСУ. В Минобороны назвали приоритеты на 2024 год
24.11.2023, 08:17
Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
В Министерстве обороны назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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По словам заместителя министра Юрия Джигира, на закупку ракет и боеприпасов в 2024 году пойдет 175 млрд грн, а на военную технику — около 80 млрд.
Следующий приоритет — текущий ремонт поврежденной техники и закупка запасных частей.
"Правительство поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И, по нашим оценкам, более 190 млрд, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", — заявил чиновник.
- В начале 2023 года вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
- Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок Министерства обороны.
- Также Верховная Рада обязала Минобороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты о тендерах.
- В августе вокруг закупок возник новый скандал из-за курток для ВСУ. По предварительным результатам проверки антикорсовета при Минобороны, куртки из Турции для украинских военнослужащих, ставшие объектом расследования журналистов, точно были зимними.
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