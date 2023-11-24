RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ракети та боєприпаси для ЗСУ. У Міноборони назвали пріоритети на 2024 рік

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 08:17
Ракети та боєприпаси для ЗСУ. У Міноборони назвали пріоритети на 2024 рік - Фото
Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У Міністерстві оборони назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За словами заступника міністра Юрія Джигира, на закупівлю ракет та боєприпасів у 2024 році піде 175 млрд грн, а на військову техніку – близько 80 млрд.

Наступний пріоритет – поточний ремонт пошкодженої техніки та закупівля запасних частин.

"Уряд поставив завдання максимально контрактувати озброєння та військову техніку українського виробника. І, за нашими оцінками, понад 190 млрд, які контрактуватимуться наступного року, залишаться у вітчизняного виробника", – заявив чиновник.

Читайте також: Міноборони планує перевести ЗСУ на забезпечення українського виробництва

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаозброєнняоборонказакупівлібюджет

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 