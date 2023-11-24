Ракети та боєприпаси для ЗСУ. У Міноборони назвали пріоритети на 2024 рік
24.11.2023, 08:17
Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)
У Міністерстві оборони назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
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За словами заступника міністра Юрія Джигира, на закупівлю ракет та боєприпасів у 2024 році піде 175 млрд грн, а на військову техніку – близько 80 млрд.
Наступний пріоритет – поточний ремонт пошкодженої техніки та закупівля запасних частин.
"Уряд поставив завдання максимально контрактувати озброєння та військову техніку українського виробника. І, за нашими оцінками, понад 190 млрд, які контрактуватимуться наступного року, залишаться у вітчизняного виробника", – заявив чиновник.
- На початку 2023 року навколо Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.
- Міноборони назвало ці звинувачення маніпулятивними, але майже одразу уряд звільнив заступника міністра з тилового забезпечення, а потім посаду втратив і директор департаменту закупівель Міністерства оборони.
- Також Верховна Рада зобов'язала Міноборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно оприлюднює звіти про тендери.
- У серпні навколо закупівель виник новий скандал через куртки для ЗСУ. За попередніми результатами перевірки антикорради при Міноборони, куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, які стали об'єктом розслідування журналістів, точно були зимовими.
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