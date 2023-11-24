Ракети та боєприпаси для ЗСУ. У Міноборони назвали пріоритети на 2024 рік

У Міністерстві оборони назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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За словами заступника міністра Юрія Джигира, на закупівлю ракет та боєприпасів у 2024 році піде 175 млрд грн, а на військову техніку – близько 80 млрд.

Наступний пріоритет – поточний ремонт пошкодженої техніки та закупівля запасних частин.

"Уряд поставив завдання максимально контрактувати озброєння та військову техніку українського виробника. І, за нашими оцінками, понад 190 млрд, які контрактуватимуться наступного року, залишаться у вітчизняного виробника", – заявив чиновник.

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