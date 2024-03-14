Росіяни вдарили ракетами й "шахедами" по Харкову, Сумам та області. Є прильоти

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія вдарила дронами-камікадзе Shahed-136 і ракетами по Харкову, Сумам та інших містах Сумської області. Про це повідомили у місцевих адміністраціях.

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У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що під удар безпілотників потрапили Суми, Шостка, Тростянець та Білопілля.

Також росіяни вдарили ракетами по Шостці та Тростянцю.

На місцях прильотів працюють усі служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав про удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова, є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Обійшлося без постраждалих.

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Унаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що в місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка.

Увечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей. Поки що відомо про п'ятьох загиблих.

Вночі 13 березня загарбники атакували Суми дронами-камікадзе типу Shahed – влучили безпілотником у п'ятиповерховий будинок. Обладміністрація повідомила про пошкодження 30 квартир, 15 із яких зруйновано повністю.

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