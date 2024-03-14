Россияне ударили ракетами и "шахедами" по Харькову, Сумам и области. Есть прилеты

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российская армия ударила дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами по Харькову, Сумам и другим городам Сумской области. Об этом сообщили в местных администрациях.

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В Сумской областной военной администрации заявили, что под удар беспилотников попали Сумы, Шостка, Тростянец и Белополье.

Также россияне ударили ракетами по Шостке и Тростянцу.

На местах прилетов работают все службы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал об ударе ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова, есть повреждения нежилых гражданских помещений. Обошлось без пострадавших.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка.

Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей. Пока известно о пяти погибших.

Ночью 13 марта захватчики атаковали Сумы дронами-камикадзе типа Shahed – попали беспилотником в пятиэтажный дом. Обладминистрация сообщила о повреждении 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью.

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