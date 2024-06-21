Заступник Блінкена у Києві: США думають, як посилити українську ППО та які системи передати

США постійно думають, як вони можуть допомогти Україні, її людям, інфраструктурі й промисловості, про що свідчать їхні дії

Джон Басс у Києві (Фото: Ася Прокаєва/LIGA.net)

Пріоритет у зброї для Києва – протиповітряна оборона, тому Вашингтон розмірковує над всіма варіантами допомоги Україні у цьому ключі. Про це в українській столиці заявив заступник держсекретаря США Джон Басс, передає кореспондентка LIGA.net.

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"Очевидною потребою на цей час є протиповітряна оборона, і саме тому ви бачили таке сильне і тверде зобов'язання з боку Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів надати додаткові системи й ракети до них, щоб зменшити здатність Росії знищувати цивільну та критичну інфраструктуру", – сказав він.

За словами Басса, США постійно думають, як вони можуть допомогти Україні, її людям, інфраструктурі та промисловості. Зокрема йдеться про те, які системи можуть бути надані західними партнерами.

20 червня 2024 року представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США передаватимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS спочатку Україні, а вже потім усім іншим країнам-замовникам.

Раніше з подібною заявою виступив президент Джо Байден. Він заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн.

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