Заступник Блінкена у Києві: США думають, як посилити українську ППО та які системи передати
Пріоритет у зброї для Києва – протиповітряна оборона, тому Вашингтон розмірковує над всіма варіантами допомоги Україні у цьому ключі. Про це в українській столиці заявив заступник держсекретаря США Джон Басс, передає кореспондентка LIGA.net.
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"Очевидною потребою на цей час є протиповітряна оборона, і саме тому ви бачили таке сильне і тверде зобов'язання з боку Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів надати додаткові системи й ракети до них, щоб зменшити здатність Росії знищувати цивільну та критичну інфраструктуру", – сказав він.
За словами Басса, США постійно думають, як вони можуть допомогти Україні, її людям, інфраструктурі та промисловості. Зокрема йдеться про те, які системи можуть бути надані західними партнерами.
- 20 червня 2024 року представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США передаватимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS спочатку Україні, а вже потім усім іншим країнам-замовникам.
- Раніше з подібною заявою виступив президент Джо Байден. Він заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн.
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