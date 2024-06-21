У посадовця США запитали, чи можна бити ATACMS по Росії. Сказав: Це не питання географії

Джон Басс заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США"

Джон Басс у Києві (Фото: Ася Прокаєва / LIGA.net)

Вашингтон дав Україні дозвіл завдавати удари по території Росії, але це "питання не географії, а здорового глузду". Про це у Києві заявив заступник держсекретаря США Джон Басс, передає кореспондентка LIGA.net.

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У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по Росії.

Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США", але зазначив, що удари по РФ – це "питання здорового глузду, а не географії".

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як місце, з якого їй легко нападати на українців", – сказав заступник Блінкена.

31 травня 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну, — це стосується не лише тих, які розташовані в регіоні поблизу Харкова.

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