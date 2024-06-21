У чиновника США спросили, можно ли бить ATACMS по России. Сказал: Это не вопрос географии
Вашингтон дал Украине разрешение наносить удары по территории России, но это "вопрос не географии, а здравого смысла". Об этом в Киеве заявил заместитель госсекретаря США Джон Басс, передает корреспондент LIGA.net.
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У Басса спросили, могут ли США разрешить использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по России.
Он заявил, что не собирается вдаваться в подробности, которые могли бы "сигнализировать о намерениях США", но отметил, что удары по РФ – это "вопрос здравого смысла, а не географии".
"Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как место, с которого ей легко нападать на украинцев", – сказал заместитель Блинкена.
- 31 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.
- 21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые расположены в регионе вблизи Харькова.
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