У чиновника США спросили, можно ли бить ATACMS по России. Сказал: Это не вопрос географии

Джон Басс заявил, что не собирается вдаваться в подробности, которые могли бы "сигнализировать о намерениях США"

Джон Басс в Киеве (Фото: Ася Прокаева / LIGA.net)

Вашингтон дал Украине разрешение наносить удары по территории России, но это "вопрос не географии, а здравого смысла". Об этом в Киеве заявил заместитель госсекретаря США Джон Басс, передает корреспондент LIGA.net.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

У Басса спросили, могут ли США разрешить использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по России.

Он заявил, что не собирается вдаваться в подробности, которые могли бы "сигнализировать о намерениях США", но отметил, что удары по РФ – это "вопрос здравого смысла, а не географии".

"Мы хотим убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию как место, с которого ей легко нападать на украинцев", – сказал заместитель Блинкена.

31 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые расположены в регионе вблизи Харькова.

Читайте также: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: WSJ узнал, каким оружием Украина сможет бить по России