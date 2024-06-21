Заместитель Блинкена в Киеве: США думают, как усилить ПВО Украины, какие системы передать
Приоритет в оружии для Киева – противовоздушная оборона, поэтому Вашингтон размышляет над всеми вариантами помощи Украине в этом ключе. Об этом в украинской столице заявил заместитель госсекретаря США Джон Басс, передает корреспондент LIGA.net.
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"Очевидной потребностью в настоящее время является противовоздушная оборона, и именно поэтому вы видели такое сильное и твердое обязательство со стороны Соединенных Штатов и других союзников и партнеров предоставить дополнительные системы и ракеты к ним, чтобы уменьшить способность России уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру", – сказал он.
По словам Басса, США постоянно думают, как они могут помочь Украине, ее людям, инфраструктуре и промышленности. В частности речь идет о том, какие системы могут быть предоставлены западными партнерами.
- 20 июня 2024 года представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут передавать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS сначала Украине, а затем уже всем остальным странам-заказчикам.
- Ранее с подобным заявлением выступил президент Джо Байден. Он заявил, что США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а уже потом – своим заказчикам из других стран.
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